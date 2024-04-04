Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muhittin Böcek, Antalya'da ikinci kez seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.