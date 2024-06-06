Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 29 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

06.06.2024 09:37
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Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 29 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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