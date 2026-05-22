Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

22.05.2026 22:39
Polis, 'dur' ihtarına uymayan B.H.'nin üzerinde uyuşturucu, evinde ise 90 kök Hint keneviri buldu.

EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu yakalanan B.H.'nin üzerinde uyuşturucu, evinin bahçesinde ekili Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde yaya olarak yürüyen B.H.'nin durumundan şüphelenip 'dur' ihtarından bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başlayan B.H., takip sonucu Çavuşbey Mahallesi 8'inci Yanyol Sokak üzerindeki tek katlı bir müstakil evin bahçesine girmeye çalışırken yakalandı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, ev ve bahçesinde arama yaptı. Aramada, bahçeye özenle ekildiği belirlenen 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H., emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

