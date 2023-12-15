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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
15.12.2023 - 15:25,
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tespit edilen 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyona dedektör köpeği ve 103 personel katıldı.

Aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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