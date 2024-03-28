Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda 200 uyuşturucu hap ve 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki Mehmet Akyol'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in süper büyüklükteki pazarının muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek olmasından dolayı Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti. Zhao, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in birçok ülke için önemli bir yatırım kaynağı ve en önemli yatırım destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma sürecinden yararlanmaya ve işbirliği içinde dünya modernleşmesini gerçekleştirmeye davet etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma sayesinde tüm alanlarda Çin'e özgü modernleşmeyi ilerlettiğini ve bu durumun küresel ekonomik toparlanmaya güçlü bir ivme kazandıracağını ve tüm ülkelerin kalkınması için daha fazla fırsat sağlayacağını belirtti. Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüdüğünü ve 2024 için büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğunu ifade etti.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti. Babacan, partisinin il başkanı ve partililer tarafından karşılandı. Kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce açıkladıklarını ve belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladıklarını belirtti. Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtarak seçim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan A.T., merdivenlerde dengesini kaybederek yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava raporuna göre, Eskişehir geneliyle doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma yürüttü ve kimliği belirlenen 5 şüpheli Esenyurt ve Avcılar'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir zanlı ise serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
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