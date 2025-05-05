Edirne\'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk, 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir tırın yurt dışındaki hareketleri takibe alındı.

Türkiye'ye giriş için İpsala Sınır Kapısı'na gelen tır, X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği "Felix"in de katılımıyla aranan tırda 151 kilo 703 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce Türkiye'ye Yunanistan'dan giriş yapan bir kamyonet, X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği "Thor"un eşliğinde kamyonette yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 21 kilo 614 gram uyuşturucu bulundu.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir otobüste Yunan vatandaşı bir yolcunun beraberindeki valizlerini kontrollerden kaçırmaya çalıştığı görüldü. Bunun üzerine zanlı ve beraberindeki valizler detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada valizlerde 10 vizon ve samur kürk ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri bir tırda 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.