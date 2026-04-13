Edirne\'de Yağmur Duası Programı Düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Geçkinli köyünde vatandaşlarla yağmur ve şükür duası etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Köy muhtarı Naci Paşa öncülüğünde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelen İba, köy halkıyla sohbet etti.

Program kapsamında edilen dualara katılan İba ve vatandaşlar, ekin ve mahsuller için bereket temennisinde bulundu.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

-Çanakkale kültür gezileri devam ediyor

Lalapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında üçüncü kafile programını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla ilçe sakinleri Çanakkale'nin tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti.

Kültür gezileriyle vatandaşların milli tarih bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, programların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

-Edirne'de üreticilere zirai ilaçlama uyarısı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaçlama yapacak üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, başta kanola olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalitenin bal arılarına bağlı olduğu vurgulandı.

Arıların tozlaşmayı sağlayarak ürün verimini ve kalitesini artırdığı, aynı zamanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik rol üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın arı ölümlerine yol açtığına dikkat çekilerek, bunun doğrudan verim kaybına ve ekonomik zarara neden olduğu ifade edildi.

Üreticilere yönelik uyarılarda, ilaçlama öncesinde arıcılara bilgi verilmesi gerektiği belirtilirken, boş ilaç kutularının çevreye atılmaması istendi. Ayrıca arıcılara en az 7 gün önceden haber verilmesinin önemine işaret edildi.

-Edirne'de gübre desteği icmalleri askıya çıkarıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği icmallerinin askıya çıkarıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, destekleme kapsamında hazırlanan icmaller, Edirne ili merkez mahalle ve köylerinde 17 Nisan'a kadar askıda kalacak.

Açıklamada, icmallere itirazı olan üreticilerin 24 Nisan Cuma gününe kadar ilgili gübre bayilerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazların değerlendirilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Belgin İba, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 12:58:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.