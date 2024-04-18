Edirne\'de Yangın Sonrası Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir beton fabrikasında fork-lifti tamir etmek için altına giren işçi, krikonun kırılması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.