Edirne'de Yangın Sonrası Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yangın Sonrası Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Edirne\'de Yangın Sonrası Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Edirne'deki bir öğrenci yurdunda çıkan yangının ardından merdiven boşluğunda mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürüldükten sonra duyulan kedi sesleri üzerine harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kedileri kurtardı. Kurtarılan yavru kediler ve anne kedi, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü.

18.04.2024 09:18  Güncelleme: 09:19
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Edirne'de, öğrenci yurdunun merdiven boşluğunda çıkan yangının ardından sıkıştıkları yerde mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı.

1. Murat Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra merdiven boşluğundan kedi sesi duyulması üzerine itfaiye erleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda 2 kedi yavrusu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yurt yanındaki bir lokantada aşçılık yapan Zihni Önder, yavru kedilerin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirten Önder, merdiven boşluğunda bulunan kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası orada yuvalayan kedi yavrularının mahsur kaldığını anlattı.

Önder, itfaiye ekiplerinin insanın girmekte zorlanacağı bir yerden kedileri başarıyla çıkardığını ifade etti.

Kurtarılan yavru kediler ve çevrede bulunan anne kedi, tedavi edilmek üzere Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yangın Sonrası Mahsur Kalan Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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