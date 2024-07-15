Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 3 Kişi Balkondan Kurtarıldı

Edirne'de, apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hıdır Baba Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle apartman dumanla kaplandı. Dumandan dolayı binadan çıkamayan biri bebek 3 kişi itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan çıkartıldı.
Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince oksijen verildi.
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