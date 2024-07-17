Edirne'de Yapılan Operasyonlarda 21 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yılbaşından bu yana 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliğince bu yıl yapılan operasyonlarda 21 kilogram uyuşturucu, 20 bin 558 uyuşturucu hap, 2 milyon 122 bin 148 kök Hint keneviri ve 51 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 118 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli R.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişe ele geçirildi.

R.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 25 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.