Edirne\'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli belirlendi, 7\'si gözaltına alındı

EDİRNE'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarının 274 milyon 744 bin 961 lira hacme ulaştığı belirlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) analizleri sonucunda yasa dışı bahis suçundan yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira işlem hacmine ulaşan 9 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Firari 2 şüpheli aranırken, soruşturma devam ediyor.