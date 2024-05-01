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Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesinin Demir köyündeki devriye sırasında 5 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.