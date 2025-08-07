Edirne'de Yaya Kazasında Hayatını Kaybetti

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.S'nin kullandığı 35 ELN 16 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan N.K'ye (86) çarptı.
Kazada yaralanan N.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
N.K, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
