Edirne\'de Yeni Amatör Spor Tesisleri Kurulacak

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Edirne'de amatör futbol paydaşlarının çalışacağı tesis kuracaklarını belirtti.

Yıldırım, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda, federasyonun bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

Amatör spora ve sporculara katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Yıldırım, Atatürk Mahallesi'nde tüm spor paydaşlarının bir arada olduğu bir tesis kuracaklarını belirtti.

Yeni tesisin futbol camiasına hizmet edeceğini belirten Yıldırım, "Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Edirne Futbol Antrenörleri Derneği ve Futbol İl Temsilciliği yeni binada birlikte çalışmalar yapacak.

Yeni tesisin yanında olan Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kullandığı bina ise konferans salonu olarak kullanılacak." dedi.

Edirne'ye katkı sunmaya ve çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, federasyonun borcunun da kalmadığını kaydetti.

Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı

Edirne'de bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Selimiye Yerleşkesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nin yeni haliyle hizmete açıldığı belirtildi.

Millet Kıraathanesi'nin aynı zamanda Mimarlık Fakültesi'nin ek binası olarak kullanılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel eksiklikleri ve çeşitli sorunları nedeniyle onarım ve bakım kapsamına alınan binada çürüyen ve tehlike oluşturan çatı tamamen onarıldı, elektrik ve doğalgaz tesisatlarının bakımı yapıldı, iç mekan tamamen boyandı, dış cephe tadilatları ve boya işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca ön ve arka bahçe demir korkuluk ve tellerle güvenlik altına alındı. Toplamda 1250 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan ve kapsamlı bir bakım onarımdan geçen bina geçmişte olduğu gibi Millet Kıraathanesi ve 150 kişilik konferans salonu olarak hizmet verecek. Aynı zamanda derslik ve kütüphane ihtiyacı bulunan Mimarlık Fakültesinin eğitim ek binası olarak da kullanılacaktır."