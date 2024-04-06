Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 591 üreticiye 744 torba tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 591 üreticiye 744 torba tohum dağıtıldı

Edirne\'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 591 üreticiye 744 torba tohum dağıtıldı

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 20 bin dekarlık alanda ekilmek üzere 591 üreticiye 744 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Proje ile yerli tohumların hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli olduğu vurgulandı.

06.04.2024 15:13  Güncelleme: 15:13
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Edirne'de "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi" kapsamında 20 bin dekarlık alanda ekilmek üzere 591 üreticiye 744 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Edirne'de "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi" hayata geçirildi.

Söz konusu proje kapsamında 20 bin dekarlık alanda ekilmek üzere 591 üreticiye 744 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

4 milyon 658 bin 298 lira olan tohum bedelinin yüzde 75'i Bakanlık ve Edirne İl Özel İdaresi tarafından karşılandı.

Projenin tanıtımı ve tohum dağıtımı İpsala ilçesinde yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, buradaki konuşmasında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli tohumların hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli olduğunu ifade etti.

Ayçiçeği üretiminin artırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın üretime desteği sürüyor. Çiftçilerimize yüzde 75 hibeli 744 torba tohum dağıtımı yapılıyor. Yerli tohumlar, bölge şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek, orobanş zararlı otuna ve mildiyö (köse) hastalığına karşı yüksek toleranslı. Dağıtılan tohumlar aynı zamanda yüksek verimli ve kalitelidir. Ülkemiz genelinde projelere destek vererek uygulamaya geçmesini sağlayan Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ediyorum. Projemizin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Programa, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, oda ve borsa başkanlarıyla üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 591 üreticiye 744 torba tohum dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında 591 üreticiye 744 torba tohum dağıtıldı - Son Dakika
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