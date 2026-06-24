Edirne'de Yerli Yulaf Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yerli Yulaf Hasadı

Edirne\'de Yerli Yulaf Hasadı
24.06.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı, çiftçiler için bilimsel veriler sunulacak.

Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hıdırağa köyünde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin tanıtımı amacıyla kurulan demonstrasyon alanında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Üretici Aytaç Kum'un arazisinde yürütülen çalışmada "Kahraman", "Kaymaklı", "Kınalı" ve "Kırklar" yulaf çeşitlerinin verim ve performansları değerlendirildi.

Çeşitlerin geliştiricisi Dr. Turan Kahraman tarafından katılımcılara çeşitlerin bitkisel özellikleri ve yetiştiricilik teknikleri hakkında bilgi verildi.

Demonstrasyon çalışmasından elde edilecek sonuç üreticilerle paylaşılacak ve bu sayede çiftçiler kendi işletmeleri için en uygun çeşitleri bilimsel veriler ışığında değerlendirme imkanı bulacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Oktay Çalgıcı ile teknik personel de etkinliğe katıldı. ???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Edirne, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yerli Yulaf Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

10:14
Son dans Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:26:44. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yerli Yulaf Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.