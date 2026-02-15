Edirne\'de Yeşilay Oryantasyon Toplantısı

Edirne'de Yeşilay Lise Kulübü oryantasyon toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi iş birliğinde merkez liselerinde görev yapan Yeşilay Lise Kulübü danışman öğretmenleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yeşilay kulüp faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik bilgilendirme yapıldı, bağımlılıkla mücadelede okul temelli çalışmalar ele alındı.

Süloğlu'nda seminer düzenlendi

Süloğlu'nda "İş Hayatında İletişim ve Resmi Yazışma Kuralları" semineri gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Halk Eğitim Merkezi koordinesinde düzenlenen seminer İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak tarafından verildi.

Süloğlu İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen seminere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel katılıdı.

Küplü'de açılacak kurslar hakkında bilgi verildi

Meriç'in Küplü beldesinde açılması planlanan 7-10 yaş Kur'an kursları veli toplantısı yapıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kursların amacı, eğitim içerikleri ve çocukların manevi gelişimine sağlayacağı katkılar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

İlçe Müftüsü Münir Dağ tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, velilere çocukların Kur'an eğitimiyle erken yaşta tanışmasının önemi vurgulanarak kurslara katılım konusunda tavsiyelerde bulunuldu.