Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, başta Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü - Son Dakika
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