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Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunlaşarak sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle trafik kazaları meydana geldi ve anıt eserler görülemez hale geldi. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne\'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
13.12.2023 - 08:17,
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Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

İşe gitmek üzere evlerinden çıkan sürücüler trafikte sisin görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürmesi nedeniyle zorlandı. Bu sebeple bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Sis tabakası nedeniyle kentin simgesi Selimiye Camisi gibi pek çok anıt eser görülemez hale geldi. Nehir kenarlarında sisin daha fazla etkili olduğu gözlendi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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