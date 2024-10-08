Edirne\'de Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice ve Çallıdere köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Ekipler çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Salarlı köyleri arasındaki grup yolunda devam edecek.

Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.