Edirne\'de Yükümlüler Boyacılık Kursu Alıyor

Edirne'de denetimli serbestlik yükümlüleri, katıldıkları boyacılık kursu kapsamında hem meslek öğreniyor hem de kentteki okulların boya badana ve tadilat işlerini yaparak kamu yararına çalışıyor.

Kentte denetimli serbestlik uygulanarak cezası infaz edilen yükümlülerin sosyal hayat içinde tutulması ve topluma kazandırılması için çeşitli çalışma ve programlar uygulanıyor.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla, yükümlülerin meslek ve zanaat edinmesi amacıyla boyacılık kursu hayata geçirildi.

Kursta eğitim gören 17 yükümlü, usta öğreticileri eşliğinde yaz dönemi boyunca Edirne merkezde 5 okulun boya badana, tadilat ve temizlik işlerini yapacak.

Bu kapsamda yükümlüler, Selimiye İmam Hatip Ortaokulunun boya badana işleri ve tadilatını gerçekleştiriyor.

Kursu başarıyla tamamlayan yükümlüler, sertifika almaya hak kazanacak. Böylece yükümlüler mesleki beceri edinerek iş hayatı için de fırsat yakalayacak.

"Üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılıyorlar"

Edirne Halk Eğitim Merkezi boya kursu eğitmeni Aydın Kenger, AA muhabirine, verilen eğitimlerin denetimli serbestlik yükümlülerine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Yükümlülerin kursa ilgi gösterdiğini ve verimli çalışmalar yaptığını belirten Kenger, "Burada meslek öğreniyorlar. Kurs sonunda belge alacaklar. Yükümlülerin meslekte ustalaşmalarını ve iş hayatına kendilerini hazırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kenger, yükümlülerin üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırıldığını ifade etti.

"Bizim için bir ekmek kapısı olacak"

Yükümlü Ö.Ü. (45) denetimli serbestlik sisteminin kendilerine önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Ö.Ü, "Bu kurs sayesinde meslek öğreniyoruz. Yaptığımız çalışmayla topluma katkı sağlıyoruz, öğrencilerimize bir faydamız oluyor. Belgemizi aldıktan sonra bizim için bir ekmek kapısı olacak." diye konuştu.

Ö.Ü, denetimli serbestlik sürecinin yeni bir hayata geçişini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Meslek öğrendiği için mutlu olduğunu anlatan Ö.Ü, şunları kaydetti:

"İşlediğimiz bazı kötü olaylardan bir cezaevi geçmişimiz oldu. Cezamız bitti ve çıktık. Artık yeni bir hayat başlıyor. Denetimli serbestlik sistemi bizi topluma kazandırıyor. Yararlı çalışmalar yaptığımız için mutluyuz. Buraya özenle geliyorum. Meslek öğreniyoruz, topluma katkı sağlıyoruz. İşin sonunda da bu işte ustalaşacağız ve kendi işimizi yapacağız. Kendimizi kötü olaylardan kurtarıp hayatımıza güzel bir şekilde devam edeceğiz."

S.G. (30) ise kurs kapsamında boyacılık işinin inceliklerini öğrendiklerini belirtti.

Okulların boya badana işlerini yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden S.G, "Burada boyacılık işini çalışarak öğreniyoruz. Öğrenci kardeşlerimize güzel bir ortam hazırlıyoruz. İleride bu işi yapmayı istiyorum. Kazancı çok iyi, günlük 2 bin 500 liradan başlayan gelirler elde ediliyor. Belgemi de alacağım. Bu işi öğrenmekten ve kamu hizmeti yapmaktan mutluyum." dedi.

S.G, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, kötü günlere dönmemeleri adına kendilerine her türlü desteği verdiğini vurguladı.