Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri K.A. ve H.B. ile PKK terör örgütü şüphelisi İ.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 3 Terör Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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