Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 7'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
27.12.2023 - 10:40,
Güncelleme: 10:41
EDİRNE'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 7'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA