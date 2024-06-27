Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan MLKP şüphelisi K.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen K.S. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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