09:24 • •
08:36 •
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi•
Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.
Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika