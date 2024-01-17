 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı
17.01.2024 - 09:49,
Abone Ol

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, PKK, Güvenlik, Yakalama, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:22:58. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement