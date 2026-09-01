Edirne'deki 3 Bant Zafer Bayramı Kupası'nda Ayhan Dağlar birinci oldu, ödüller sahiplerini buldu

Edirne'de düzenlenen 3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası tamamlandı.

Edirne Spor Salonu Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından Ayhan Dağlar birinci, Ünal İrci ikinci oldu. Ferdar Ule ve İsmail Değerli ise üçüncülüğü paylaştı.

Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.