Edirne'deki 3 Bant Zafer Bayramı Kupası'nda Ayhan Dağlar birinci oldu, ödüller sahiplerini buldu
Edirne Spor Salonu Bilardo Salonu'nda düzenlenen 3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası tamamlandı. Turnuvada Ayhan Dağlar birinci, Ünal İrci ikinci olurken Ferdar Ule ve İsmail Değerli üçüncülüğü paylaştı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Edirne'de düzenlenen 3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası tamamlandı.
Edirne Spor Salonu Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakaların ardından Ayhan Dağlar birinci, Ünal İrci ikinci oldu. Ferdar Ule ve İsmail Değerli ise üçüncülüğü paylaştı.
Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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