Edirne'deki Kaza ve Yaralanmalar

Edirne'de motosiklet kazaları ve yanık yaralanmaları ile ilgili olaylar sonrası hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet sürücüsü trafik kazasında yaralandı.

Atatürk Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan K.H, önüne çıkan aracın kendisine çarptığını iddia etti.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yemek yaparken yaralandı

Edirne'de yemek yaptığı sırada oluşan alev nedeniyle yüzünden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'ta D.K, yemek yaptığı sırada ocağın bir anda alev aldığını ve yüzünde yanık oluştuğunu belirtti.

D.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Edirne'de motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde M.E.S, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün sinyal vermeden önüne çıkması nedeniyle yere düşerek yaralandığını belirtti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Motosikletinin çalındığını öne sürdü

Edirne'de bir kişi, motosikletinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Menzilahır Mahallesi'nde H.T, evinin önüne bıraktığı yaklaşık 15 bin lira değerindeki motosikletinin yerinde olmadığını belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ablasına verdiği altınları geri alamadığını iddia etti

Edirne'de bir kişi, birikim amacıyla ablasına verdiği altın ve parayı geri alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Medrese Ali Bey Mahallesi'nde N.S, aynı evde yaşadığı ablasına 88 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları ve 20 bin lira verdiğini, geri almak istediğinde oyalandığını öne sürdü.

N.S. şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

