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Edirne'deki kurum müdürleri 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne'deki kurum müdürleri 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne'de bulunan kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım ve Kapıkule Gar Müdürü Yılmaz Ocak, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.

Edirne\'deki kurum müdürleri \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 12:43,
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Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını seçen Yıldırım, " Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafını tercih etti.

Yıldırım, "Çevre-yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber" kategorisinde Costas Baltas'ın çarpışma, "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğraflarına oy verdi.

Kapıkule Gar Müdürü Ocak

Kapıkule Gar Müdürü Yılmaz Ocak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy veren Ocak, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki tercihini Ali Jadallah'ın "Çaba" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Ocak, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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