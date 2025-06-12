Edirne'deki Tarihi Medrese Gençlere Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Edirne'deki Tarihi Medrese Gençlere Hizmet Veriyor

Edirne\'deki Tarihi Medrese Gençlere Hizmet Veriyor
12.06.2025 12:13
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Peykler Medresesi, gençlerin eğitimine katkı sağlamak için restore edilerek hizmete açıldı.

Edirne'de, Mimar Sinan Genç Ofis olarak düzenlenen Peykler Medresesi, tarihi misyonuna uygun eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi yapı, Edirne Valiliği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kitap kafe ve gençlik merkezi konseptinin yer aldığı Mimar Sinan Genç Ofis olarak düzenlendi.

Üç Şerefeli Camisi ve Saatli Medrese'nin yanında bulunan yapı, gençlerin ders çalışıp sınavlara hazırlanabildiği ve sosyalleşebildiği bir merkez olarak hizmet vermeye başladı.

Medresenin bir bölümünde ise Mimar Sinan Müzesi oluşturuldu. Bu kapsamda Sinan'ın Selimiye ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere Balkanlar'daki çeşitli eserlerinin minyatürleri sergileniyor.

Tarihi medreseye gelen öğrenciler, eserleriyle dünya mimarlık tarihine yön veren Sinan'ın çalışmalarını görüp ilham alarak kendileri için düzenlenen alanlarda çalışmalarını yürütüyor.

Öğrenciler, Genç Ofis'te ücretsiz internet ile yiyecek ve içeceklerden faydalanıyor.

Öğrencilere pek çok imkan sağlanıyor

Trakya Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencisi Ömer Seyfettin Tunç, AA muhabirine Genç Ofis'in kendilerine pek çok imkan sunduğunu söyledi.

Öğrenciler için ders çalışma ve kitap okuma alanlarının hazırlandığını ve çeşitli ikramlarda bulunulduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Böyle bir yerin gençlerin hizmetine açılması bizler için çok kıymetli. Yüzyıllar önce burada ilim öğrenen talebelerin ayak izleri burada mevcut. Asırlar boyunca burada çok önemli çalışmalar yapıldı ve günümüzde de bizler burada eğitim alanında daha ileriye gitmek için çaba sarf ediyoruz."

Tunç, gençlerin Üç Şerefeli Camisi'nin gölgesinde huzurlu bir ortamda akademik çalışmalarına odaklandığını ifade etti.

"Burada tarihle aramızda bir bağ kuruyoruz"

Kent merkezinde gençler için güzel bir alanın hizmete girdiğini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Burada tarihle aramızda bir bağ kuruyoruz. Bizim için çok katkısı var. Mimar Sinan'ın eserlerinin minyatürlerini de görme şansımız oluyor. Burada çalışma yaparken bu eserleri gördüğümüzde ecdadımızın neleri başardığını, ortaya hangi güzellikte eserler koyduğunu, buralarda yetişen insanların medeniyetimize ve insanlığa neler kattığını hatırlatıyor. Bizler de bunlardan ilham alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Bize ayrı bir ruh katıyor, mutlu oluyoruz"

Trakya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi Esra Nur Şal ise tarihi bir ortamda ders çalışmanın kendilerine ayrı bir motivasyon sağladığını ifade etti.

Genç Ofis'e sık sık geldiğini belirten Şal, "Buranın tarihi bir geçmişini olması bize ayrı bir ruh katıyor, mutlu oluyoruz. Burada derslerimize çalışıyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Farklı sosyal sorumluluk etkinlikleri yürütülüyor. Mimar Sinan'ın eserlerini de görmek çok ilham verici, motive oluyoruz. Okul dışındaki zamanımızın belli bölümünü burada geçirip çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Tarihi yapı gençliğe hizmet ediyor

Peykler Medresesi, Edirne'nin "altın üçgen" olarak adlandırılan bölgesinde, Üç Şerefeli Camisi'nin hemen yanında yer alıyor.

Ana giriş, cami duvarlarına dönük büyük bir taç kapıyla sağlanıyor.

Yapı, revaklar gerisindeki 19 medrese hücresi ile biri açık, biri kapalı iki dershaneden oluşuyor. Geniş bir avluya sahip olan medresede kubbeli dershane yapıları dikkat çekiyor.

Osmanlı'nın önemli alimlerinden İbn-i Kemal'in de bu medresede yetiştiği ve burada müderrislik yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA

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