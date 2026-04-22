Edirne'den 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
Edirne'den 23 Nisan Kutlaması

Edirne\'den 23 Nisan Kutlaması
22.04.2026 09:44
Başkan Gencan, 23 Nisan'ı kutlayarak çocukların güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm çocukların bayramını kutladı.

Gencan, 23 Nisan 1920'nin millet iradesinin tecelli ettiği ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, bu tarihin aynı zamanda çocuklara verilen değerin en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Mesajında son günlerde yaşanan üzücü olaylara da değinen Gencan, "Bu yıl 23 Nisan'ı her zamanki coşkusu ve gururuyla kutlarken, son günlerde yaşanan üzücü olayların etkisini yüreğimizde hissediyoruz. Bu tür olaylar, çocuklarımızın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların güvenli ortamlarda büyümesinin önemine dikkati çeken Gencan, "Çocuklarımızın güvenle eğitim aldığı, korkusuzca oyun oynadığı, huzur içinde büyüdüğü bir Türkiye hepimizin ortak sorumluluğudur. Okullar, çocuklarımızın kendilerini en güvende hissetmesi gereken alanlardır. Bu güven ortamını sağlamak, geleceğimize sahip çıkmanın en temel şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün büyük sorumluluk yüklediğini belirten Gencan, çocukların daha güvenli ve umut dolu bir ülkede yaşamaları için toplumun tüm kesimlerinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Edirne'nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kimliğiyle 23 Nisan'ı her yıl coşkuyla kutladığını vurgulayan Gencan, bu yılki etkinliklerde bayram sevincinin toplumsal duyarlılıkla birlikte yaşanacağını ifade etti.

Başkan Gencan, mesajının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sağlık, güven ve umut dolu yarınlar diledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Edirne'den 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
