Edirne\'den kısa kısa

21.02.2026 11:46
Süloğlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Emin Cevat Tutar, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Uğur Özyurt, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve kurum amirleri katıldı.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, davetlilerle sohbet etti.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Vali Sezer Ilgaz ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte Mehmet Ilgaz ve ailesini ziyaret etti.

Altı çocuk sahibi Ilgaz ailesinin evine gerçekleştirilen ziyarette Sezer, aile fertleriyle bir süre görüştü.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Sezer, aileyle sohbet etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

-Keşan Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Keşan Belediyesi ile GÜNEKAB bünyesinde görev yapan personelin Toplu İş Sözleşmesi, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tarafından imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sözleşmeyle çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidildiği, sosyal adaletin ve çalışma barışının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Toplu iş sözleşmesinin personele hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

-Lalapaşa'da minibüs durakları yenilendi

Lalapaşa Belediyesi, ilçedeki minibüs yolcu bekleme duraklarında bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında duraklar yenilenerek vatandaşların daha konforlu ve düzenli alanlarda ulaşım hizmetinden faydalanması amaçlandı.

Açıklamada, belediyeye ilave durak desteğinde bulunan Ediz Martin'e teşekkür edildi.

Yeni gönderilen durak, TOKİ toplu konutlarının bulunduğu yoğun bölgeye yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA

