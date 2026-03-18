Edirne'den kısa kısa

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İlçeye bağlı Yenice köyünde gerçekleştirilen toplantıda, üreticilere hayvan sağlığı ve verimliliğe ilişkin konularda bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, Çataltepe Mahallesi'nde Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, veteriner biyolojik ürünleri ve aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi, biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ile döl veriminin yükseltilmesi ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca yetiştiricilerin sahada karşılaştığı sorunlar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

- Edirne'de "Sıcak Bir Selam" projesi kapsamında hane ziyaretleri yapıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sıcak Bir Selam" Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer himayelerinde devam eden proje çerçevesinde, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu vatandaşlarla buluşturuluyor.

Bu kapsamda Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, merkez Eskikadın ve Yenikadın köylerinde vatandaşları ziyaret etti.

Yetkililer, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini, karşılıklı sohbetlerle gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

-Edirne'de mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı

Edirne Belediye Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında şehit kabirleri başta olmak üzere tüm mezarlık alanları ziyaretlere hazır hale getirildi.

Kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için gerekli ekipmanların da mezarlıklarda hazır bulundurulduğu bildirildi.

Havsa'da iftar programı düzenlendi

Havsa ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Programda Havsa Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki Gönül Teli Korosu tarafından seslendirilen ilahiler iftar programına renk kattı.

Belediye Başkanı Özden, programa katılan Kaymakam Aksoy ve tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaymakam Aksoy ise katılımın beklediklerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu gece katılım tahminimden çok daha iyi oldu. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşadık. Bayramınızı şimdiden kutlar, iyi bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:02:01. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.