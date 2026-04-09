Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Tatarlar köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar, beraberindeki heyet ile Tatarlar köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Tutar, taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

İpsala'da Dünya Romanlar Günü kutlandı

İpsala'da Dünya Romanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Kerman, Roman vatandaşların Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Gök'e ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Belediye Başkanı Ediz Martin, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök'ü ziyaret etti.

Ziyarette Köken ve Martin, Polis Haftası'nı kutlayarak Gök ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan kutlama

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının, devletin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Teşkilatın, 181 yıldır hukukun üstünlüğünü esas alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Polislerimiz, milletimizin huzurunun teminatı, devletimizin güçlü yüzüdür. Köklü geçmişinden aldığı güçle, teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak görevini başarıyla sürdüren tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Türkel'den ziyaretler

Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Türkel, ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Türkel, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Karakuş'u ziyaret ederek, ortak projeler ve yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkel, ziyaretlerin, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.