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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Usta Bestekarlar' Konseri - Son Dakika
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Usta Bestekarlar' Konseri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 'Usta Bestekarlar' konseri düzenledi. Konserde osman Nihat Akın ve Neveser Kökdeş'in eserleri seslendirildi. Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 16 eser seslendirildi. Solist Öztürk ve Gökçe Bahar Ercan solo performans sergiledi. Akın ve Kökdeş'in bestelediği eserler müzikseverlere sunuldu. Konserde ETSO Başkanı Sezai Irmak, Edirne Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar da yer aldı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu\'ndan \'Usta Bestekarlar\' Konseri
15.12.2023 - 10:03,
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde osman Nihat Akın ve Neveser Kökdeş'in eserleri seslendirildi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 16 eser seslendirildi.

Konserde solist Öztürk ve Gökçe Bahar Ercan solo performans sergiledi.

Akın ve Kökdeş'in bestelediği, "Bahar pembe beyaz olur", "Ruhumda neşe hayale daldım" ve "Sevda seline kapıldı gönül" gibi eserler müzikseverlere sunuldu.

Konsere, ETSO Başkanı Sezai Irmak, Edirne Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Usta Bestekarlar' Konseri - Son Dakika
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