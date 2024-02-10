Edirne Emniyet Müdürlüğü Personeli Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Personeli Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Personeli Türk Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi iş birliğinde düzenlenen kampanyada, emniyet personeli kan bağışında bulundu. Müdüriyet içerisinde kurulan stantta form dolduran personelin kan değerleri uygun olanların bağışları kabul edildi. Toplamda 41 personel kan bağışında bulundu.

10.02.2024 09:21
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Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Müdüriyet içerisinde kurulan stantta emniyet personeli kan bağışı öncesi form doldurdu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.

Kampanya kapsamında 41 personel kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA

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