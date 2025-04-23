Edirne Emniyet Müdürü\'nden 23 Nisan Kutlaması

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, minik misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Karaburun, makam koltuğunu da çocuklara devretti.

Emniyet Müdürlüğü makamına geçen çocuklar telsiz anonsuyla görevli ekiplere talimatlarını bildirdi.

Karaburun, geleceğin teminatı çocukların bayramını coşkuyla kutladıklarını kaydetti.