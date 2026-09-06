Edirne Enez'de flamingolar konaklıyor, renkli görüntüler oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Enez'de flamingolar konaklıyor, renkli görüntüler oluşturuyor

Edirne Enez\'de flamingolar konaklıyor, renkli görüntüler oluşturuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göç döneminde Edirne'nin Enez ilçesindeki Tatlısu Lagün Gölleri'nde konaklayan flamingolar, sığ sularda ve çeltik alanlarında beslenerek renkli görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar ve sürücüler, pembe-beyaz kuş sürülerinin manzarasını cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde sulak alanlarda konaklayan flamingolar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Göç dönemlerinde Enez ve Gala Gölü çevresindeki sulak alanlarda beslenen flamingolar, bugünlerde Enez sahil yolu üzerindeki Tatlısu Lagün Gölleri'nde yoğun olarak görülüyor.

Bölgedeki lagünler ve çevredeki çeltik üretim alanları, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda su kuşuna beslenme ve dinlenme imkanı sunuyor.

Sığ sularda gruplar halinde dolaşarak yiyecek arayan flamingolar, pembe ve beyaz tonlarındaki tüyleriyle sulak alanlarda renkli görüntüler oluşturuyor.

Zaman zaman toplu halde havalanan kuşlar, gökyüzünde oluşturdukları görüntülerle de dikkati çekiyor.

Flamingoları gören vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kuşların oluşturduğu manzarayı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

Doğal yaşam alanları ve kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Enez'deki sulak alanlar, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Edirne, Güncel, Çevre, Enez, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Enez'de flamingolar konaklıyor, renkli görüntüler oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

10:22
“Hayırlı olsun“ paylaşımından aklama soruşturmasına Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
"Hayırlı olsun" paylaşımından aklama soruşturmasına! Ruhsatsız alkol, sigortasız işçi, gizli ortaklık...
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
08:46
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 10:56:47. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Enez'de flamingolar konaklıyor, renkli görüntüler oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement