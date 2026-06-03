Edirne Fen Lisesi\'nden Yenilikçi Projeler

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi STEM-Scientix Proje Ekibi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret ederek projelerini tanıttı.

Proje ekibi öğrencileri, danışman öğretmenleri Murat Olgun ve Çiğdem Gören ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri STEM Koordinatörü İlknur Gözeri eşliğinde Alireisoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrenciler, Edirne'nin su kaynakları ve taşkın risklerine yönelik çözüm önerileri geliştirdikleri "Edirne Taşkın Yönetimi ve Çok Amaçlı Yapay Göller Ağı" ile yapay zeka destekli su yönetim sistemi "Meriç'in Suyuna Yapay Zeka Dokunuşu: HidroSmart" projelerini tanıttı.

Projeler kapsamında taşkınların önlenmesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi verildi.

Alireisoğlu, öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaları takdir ettiğini belirterek bu tür projelerin önemini vurguladı.