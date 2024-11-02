Edirne Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Gastronomi Festivali Başladı

Balkan şefleri, Edirne'deki festivalde yöresel yemeklerini tanıttı ve tariflerini paylaştı.

02.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan ülkelerinden gelen şefler ülkelerine özgü yemekleri sundu.

Karaağaç'taki tarihi tren garında düzenlenen festival yoğun katılımla devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde Balkan ülkelerinden gelen şefler ülkelerinin yemeklerini yaptı.

Şefler, festivale katılanlara yemeklerin tariflerini de anlattı.

Yunanistan'ın İskeçe kentinden gelen şef Hasan Kahya, Yunanistan'ın ünlü makarnası pastitsio ile İskeçe ve Gümülcine tatlıları yaparak katılımcılara sundu.

Kahya, AA muhabirine, Yunanistan'ın ünlü yemeği pastitsioyu dana kıyması, Yunanistan makarnası ve İskeçe kaşarından yaptıklarını söyledi.

İskeçe Pomaklarının önemli lezzetlerinin olduğunu belirten Kahya, "Balkanlardan gelen diğer ülkelerin şefleriyle buluşarak yemekler hakkında konuştuk. Yemek kültürlerimiz benzer ancak farklı yemeklerin olduğunu da öğrendik. Bu festivalin kültür aktarımı ve devamı açısından da çok değerli ve önemli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kuzey Makedonya'dan gelen Necmettin Bekiri de çiçek ve saksı kebabı ile ülkesine özel dolmalardan yaparak katılımcılara sundu.

Özellikle çiçek kebabının Kuzey Makedonya sofrasının gözdesi olduğunu anlatan Bekiri, katılımcıların ülkesinin yemeklerini sevdiğini kaydetti.

Kosova'ya özgü poğaça yaparak katılımcılara sunan Arsim Kqiku da festivali çok beğendiğini ve Balkan ülkelerinde de benzerlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Balkan lezzetlerinden tadan Nebahat Kara da ikram edilen yemeklerden ilk kez tattığını ve çok beğendiğini anlattı.

Mehmet Kara ise değişik tatlar denemeyi sevdiğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Bilge İstil ise Yunanistan lezzetlerini beğendiğini, atölyelerde değişik lezzetler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Güncel, edirne, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
21:36 Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
21:24 Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı
21:10 Shane Larkin, milli takıma geri döndü Shane Larkin, milli takıma geri döndü
20:34 Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
19:56 Hamza Akman’ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.