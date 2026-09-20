Edirne Gastronomi Festivali'nde salamura peynirin en az 3 ay bekletilmesi önerildi - Son Dakika
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Edirne Gastronomi Festivali'nde salamura peynirin en az 3 ay bekletilmesi önerildi

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Edirne Gastronomi Festivali\'nde salamura peynirin en az 3 ay bekletilmesi önerildi
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3. Edirne Gastronomi Festivali'ndeki söyleşide Edirne beyaz peynirinin aroması ve güvenli tüketimi konuşuldu. Öğr. Gör. Huriye Zafera, çiğ sütten üretilen salamura peynirin uygun koşullarda en az 3 ay bekletilmesi gerektiğini aktardı.

3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında "Ateş, İs ve Peynir: Canlı Ateş Mutfağında Edirne Beyaz Peyniri" söyleşisi düzenlendi.

Şef Zeki Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Öğr. Gör. Huriye Zafera, Şef Bahriye Yıldız ve içerik direktörü Esra Tapar katıldı.

Zafera, Edirne beyaz peynirinin lezzetinin yalnızca üretim aşamasında ortaya çıkmadığını, hayvanların beslendiği bitkilerin, hayvanların içtiği suyun ve bölgenin doğal koşullarının sütün ve dolayısıyla peynirin aromasını etkilediğini belirtti.

Trakya'nın doğal yapısının bu açıdan önemli olduğunu ifade eden Zafera, bölgede yetişen endemik bitkilerin hayvanların beslenmesi yoluyla süte, dolayısıyla peynire aroma kattığını söyledi.

Zafera, peynirin koyun, keçi ve inek sütlerinin bir arada kullanılmasıyla üretilebildiğini, mevsimsel koşulların da lezzette farklılık oluşturduğunu belirterek, "Nisan ayında elde edilen sütten yapılan peynirle kışın doğal yemle yapılan peynir aynı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süre olgunlaştırılan peynirin sıcak yemeklerde tamamen erimediğini belirten Zafera, "Aroması, lezzeti bambaşka. Sıcak tamamen kaynamadığı için ateşi kapattıktan sonra çorbaya ya da yemeğe koyduğunuzda hafif eriyor ama tamamen dağılmayıp ağza geliyor." diye konuştu.

Söyleşide peynirin güvenli tüketimine ilişkin de bilgiler paylaşan Zafera, çiğ sütten üretilen salamura peynirlerin uygun koşullarda en az 3 ay bekletilmesi gerektiğini belirtti.

İçerik direktörü Esra Tapar da peynirin farklı yörelerde farklı kültürel karşılıklarının bulunduğunu belirterek, Edirne beyaz peynirinin kendine özgü lezzetiyle öne çıktığını söyledi.

Şef Bahriye Yıldız ise peynirin mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebildiğini ifade ederek, meze, makarna ve tatlılarda farklı peynir çeşitlerinden yararlandığını anlattı.

Kaynak: AA
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