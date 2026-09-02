Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Romanya Plakalı Tırda 121 Kilo 900 Gram Skunk Yakalandı
Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Romanya plakalı bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, tır x-ray taramasına sevk edildi ve dorse içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Sürücü H.A. 'uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Romanya plakalı tır Hamzabeyli Gümrük Sahası'na girişinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.
Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında, tırın dorsesindeki yüklerin arasına gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk bulundu.
Sürücü H.A, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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