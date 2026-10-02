Edirne Havsa\'da poyrazla yayılan anız yangını yaklaşık 300 dekar araziye zarar verdi

Edirne Havsa'da poyrazla yayılan anız yangını yaklaşık 300 dekar araziye zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Havsa'daki Varoş Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara da yayıldı. İtfaiye ekipleri ve çiftçiler traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı, yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Varoş Mahallesi'ndeki biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA
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