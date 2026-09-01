Edirne Huzurevi Bocce Ligi'nde Tekirdağ Çorlu'yu 12-5 yendi, grubunu lider bitirip üst tura çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Edirne Huzurevi, Tekirdağ Çorlu Huzurevi'ni 12-5 mağlup etti. Edirne'de oynanan grup aşamasının son karşılaşmasında rakibine üstünlük sağlayan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, aldığı galibiyetle puanını rakibiyle eşitledi ve averaj üstünlüğüyle grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Edirne Huzurevi, Tekirdağ Çorlu Huzurevi'ni 12-5 mağlup etti.
Edirne'de oynanan grup aşamasının son karşılaşmasında rakibine üstünlük sağlayan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, aldığı galibiyetle puanını rakibiyle eşitledi.
Edirne temsilcisi, averaj üstünlüğüyle grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmanın ardından takım oyuncuları bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.
Kaynak: AA
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