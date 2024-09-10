Edirne\'ye Kuvvetli Yağış Uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.