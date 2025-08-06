Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, Enez ve Meriç ilçelerinin futbol sahalarına ilişkin bir sunum yaptı.

İlçelerdeki sahaların bakımının yetersiz olduğunu belirten Yeğitoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konuyla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.

Gegeoğlu da gençlerin dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, spor alanlarının çoğaltılması ve kötü durumdakilerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyon Başkanı Cengiz Posta da AFAD'ın çalışmaları ve yangınlara karşı önlemlere ilişkin bir rapor sundu.

Posta, orman yangınlarına karşı köylerdeki su tankerlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.