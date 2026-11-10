Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Reisoğlu, Müftü Çakır'ı yeni binasında ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Reisoğlu, Müftü Çakır'ı yeni binasında ziyaret etti

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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Reisoğlu, Müftü Çakır\'ı yeni binasında ziyaret etti
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Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ali Reisoğlu, İl Müftüsü Burhan Çakır'ı İl Müftülüğünün yeni hizmet binasında ziyaret etti. Ziyarette Reisoğlu'na İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz eşlik etti ve Müftü Çakır, nazik ziyaret için teşekkür etti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ali Reisoğlu, Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.

Reisoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, İl Müftülüğünün yeni hizmet binasında Müftü Burhan Çakır ile bir araya geldi.

Müftü Çakır, nazik ziyaretlerinden dolayı Reisoğlu ve Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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