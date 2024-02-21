Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor - Son Dakika
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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor

Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor

Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Yol yapım ekipleri, Süloğlu ile Tatarlar köyü arasında 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment ve Sarıdanişment köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolda devam edecek.

21.02.2024 14:43
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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Yol yapım ekipleri çalışmaları kapsamında Süloğlu ile Tatarlar köyü arasında yer 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarını Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment ve Sarıdanişment köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolda sürdürecek.

Kaynak: AA

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