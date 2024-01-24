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Edirne Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'deki bir tekstil fabrikasında aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, çalışanlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı. Ayrıca, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
24.01.2024 - 09:43,
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'deki bir tekstil fabrikasında aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler ilçedeki bir tekstil fabrikasında aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler çalışanlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi

Kaynak: AA
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