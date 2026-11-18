Edirne Kapıkule'de 550 milyon TL değerinde kokain ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Kapıkule'de 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği kokainin piyasa değerinin 550 milyon TL civarında olduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule'de, piyasa değeri 550 milyon TL civarı olan, 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi.
Kaynak: DHA
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