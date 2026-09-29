Edirne Keşan'da iki mahalledeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Aşağı Zaferiye ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde C.E, Y.D. ve D.D'nin üzerleri arandı.

Aramalarda toplam 11 gram uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.